شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق حملة «سافر بصحة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

أطلقت وزارة الصحة حملتها التوعوية #سافر_بصحة، وذلك تزامناً مع بدء موسم الإجازة الصيفية، وتهدف الحملة إلى رفع مستوى وعي وثقافة المسافرين بأهم الإرشادات الصحية التي تسهم في تقليل المشاكل الصحية التي قد يتعرضون لها أثناء السفر.

وتطرقت الحملة التوعية للجانب الغذائي بهدف تجنب التسمم الغذائي، وذلك بالالتزام بغسل الفاكهة والخضراوات جيداً بالماء، والتأكد من تاريخ صلاحية الأطعمة المعلبة، وتجنب وضع الطعام خارج الثلاجة لفترة طويلة مما يؤدي إلى التسمم الغذائي.

وبينت «الصحة» جملة من التعليمات التي تخص الأطفال والاهتمام بهم خلال السفر، ومنها الحرص على أخذ اللقاحات اللازمة قبل السفر.

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وشدّدت الوزارة على ضرورة معرفة الأمراض المنتشرة في البلد المقصود وحدوث الإصابات، لذلك فإن التحصين واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحتياطات العامة من الضروريات قبل وأثناء وبعد السفر إلى أنحاء مختلفة من العالم.

وتضمنت حملة #سافر_بصحة إرشادات عامة، توضح أن بعض الأمراض لا يتوفر لها لقاح، لذلك ينصح باتخاذ عدد من الاحتياطات، مع أهمية استخدام الأدوية التي يصفها الطبيب في حال ظهرت على المسافر أي أعراض مرضية.

ودعت الوزارة عموم المسافرين إلى توفير حقيبة صحية في السفر، لتجنب المخاطر الصحية التي قد تواجه المسافر في أي مكان، خصوصًا في البلدان النامية، أو البلدان التي لا تتوافر فيها الأدوية الكافية، مشيرة إلى أهمية أن تشمل الحقيبة الإسعافية على جهاز قياس الحرارة، واقي من أشعة الشمس، وسدادات لحماية ضغط الأذن، وملقط صغير، ولاصق جروح، وغسول العين (محلول ملحي), كما نصحت بزيارة الطبيب من 4 إلى 6 أسابيع قبل السفر وخصوصاً الحوامل، أصحاب الأمراض المزمنة، ذوي الإعاقة الجسدية.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها «الصحة» للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.