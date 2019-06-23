شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف أكاديمية وبحثية للجنسين بجامعة الملك سعود.. والتقديم غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) أعلنت جامعة الملك سعود توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية «للرجال والنساء» بمرتبة «أستاذ مساعد, أستاذ مشارك أستاذ، مدرس لغة»، وأخرى بمسمى «باحث» لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة, وذلك للعمل بعدة جهات داخل الجامعة. أعلنت جامعة الملك سعود توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية «للرجال والنساء» بمرتبة «أستاذ مساعد, أستاذ مشارك أستاذ، مدرس لغة»، وأخرى بمسمى «باحث» لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة, وذلك للعمل بعدة جهات داخل الجامعة. وأهابت الجامعة لجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية في الجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa/؛ مشيرةً إلى أن التقديم يبدأ غداً ويستمر لمدة خمسة أيام.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.