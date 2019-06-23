السعودية | السعودية تدشن رسميا طريقة الحصول على الإقامة المميزة

شكرا لقرائتكم السعودية تدشن رسميا طريقة الحصول على الإقامة المميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ مركز الإقامة المميزة في السعودية، اليوم الأحد، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك"

وتسهل المنصة على الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة في رفع جميع الوثائق المطلوبة، والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

أنواع الإقامات المميزة

ويوفر مركز الإقامة المميزة في السعودية نوعين من الإقامة، الأولى غير محددة المدة في المملكة، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800 ألف ريال سعودي لمرة واحدة.

أما الثانية وهي إقامة لسنة واحدة (قابلة للتجديد)، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100 ألف ريال سعودي في السنة الواحدة، وفي حال رغبة المتقدم منحه مدة تزيد عن سنة، فيحصل على تخفيض بنسبة (2%) لكل سنة وبصورة تراكمية عند دفعه مقدماً أكثر من سنة.

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ويشترط للحصول على الإقامة المميزة بنوعيها:

• تقديم جواز سفر ساري المفعول

• ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

• خلو السجل الجنائي للمتقدم من السوابق.

• تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.

• تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه عن ستة أشهر من تاريخ التقدم.

• أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان داخل المملكة.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام الإقامة المميزة لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.

ويعد مركز الإقامة المميزة جهة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتعاون لتحقيق أهدافه مع القطاعات الحكومية بهدف تقديم خدمات شاملة للحاصلين على الإقامة المميزة السعودية والراغبين بالحصول عليها، ويمكن التواصل مع المركز عبر المنصة الإلكترونية "سابرك" أو عبر حسابها [email protected] على مواقع التواصل.