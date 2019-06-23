محمد بن مسعود - الدمام - رُزق أحمد عبدالله المالكي، من منسوبي التعليم ، بمولودٍ، أسماه "عبدالله"، وتلقى "المالكي" من زملائه التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة. "المالكي" يُرزق بمولود صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-23 رُزق أحمد عبدالله المالكي، من منسوبي التعليم ، بمولودٍ، أسماه "عبدالله"، وتلقى "المالكي" من زملائه التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة. 23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440 Advertisements 02:42 PM رُزق أحمد عبدالله المالكي، من منسوبي التعليم ، بمولودٍ، أسماه "عبدالله"، وتلقى "المالكي" من زملائه التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة. ، "المالكي" يُرزق بمولود ،

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