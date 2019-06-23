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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء موسم حظر صيد أسماك الباغة على ساحل البحر الأحمر للمملكة، من تاريخ 1 يوليو 2019م وحتى 15 أكتوبر 2019م.
وأوضحت الوزارة أن الحظر يهدف إلى إعطاء فرصة للأسماك للتكاثر، إضافة إلى المحافظة على مخزونها الاستراتيجي، والحد من استنزافها بالصيد الجائر.
ودعت الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر الصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكدةً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.
"البيئة" تحظر صيد أسماك الباغة في البحر الأحمرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-23
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء موسم حظر صيد أسماك الباغة على ساحل البحر الأحمر للمملكة، من تاريخ 1 يوليو 2019م وحتى 15 أكتوبر 2019م.
وأوضحت الوزارة أن الحظر يهدف إلى إعطاء فرصة للأسماك للتكاثر، إضافة إلى المحافظة على مخزونها الاستراتيجي، والحد من استنزافها بالصيد الجائر.
ودعت الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر الصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكدةً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
02:33 PM
قالت: للتكاثر والمحافظة على مخزونها الاستراتيجي
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء موسم حظر صيد أسماك الباغة على ساحل البحر الأحمر للمملكة، من تاريخ 1 يوليو 2019م وحتى 15 أكتوبر 2019م.
وأوضحت الوزارة أن الحظر يهدف إلى إعطاء فرصة للأسماك للتكاثر، إضافة إلى المحافظة على مخزونها الاستراتيجي، والحد من استنزافها بالصيد الجائر.
ودعت الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر الصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكدةً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.
، "البيئة" تحظر صيد أسماك الباغة في البحر الأحمر ،
المصدر : الخليج 365
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