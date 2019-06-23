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ضمن حملة معالجة التشوه البصري بمدينة سكاكا، تواصل أمانة منطقة الجوف بتوجيه من أمين المنطقة المهندس درويش الغامدي، إزالة كل الأنقاض والمخلفات من بناء وغيرها؛ وذلك بهدف تحسين المشهد الحضري للمدينة.
وأوضحت "الأمانة" أنه خلال الأسبوع الماضي تمت إزالة أكثر من 337000 متر مكعب من المخلفات داخل الأحياء السكنية وعلى جوانب الطرق وبالأراضي البيضاء.
ودعت أمانة المنطقة كل المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها برمي المخلفات والأنقاض بالمواقع المخصصة لها والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات 940 على مدار 24 ساعة.
لتحسين المشهد الحضاري.. أمانة الجوف تزيل المخلفات والأنقاض بـ"سكاكا"عبدالرحمن العازمي الخليج 365 2019-06-23
ضمن حملة معالجة التشوه البصري بمدينة سكاكا، تواصل أمانة منطقة الجوف بتوجيه من أمين المنطقة المهندس درويش الغامدي، إزالة كل الأنقاض والمخلفات من بناء وغيرها؛ وذلك بهدف تحسين المشهد الحضري للمدينة.
وأوضحت "الأمانة" أنه خلال الأسبوع الماضي تمت إزالة أكثر من 337000 متر مكعب من المخلفات داخل الأحياء السكنية وعلى جوانب الطرق وبالأراضي البيضاء.
ودعت أمانة المنطقة كل المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها برمي المخلفات والأنقاض بالمواقع المخصصة لها والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات 940 على مدار 24 ساعة.
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
02:33 PM
رفعت 337 ألف متر مكعب الأسبوع الماضي.. ودعت الجميع للتعاون معها
ضمن حملة معالجة التشوه البصري بمدينة سكاكا، تواصل أمانة منطقة الجوف بتوجيه من أمين المنطقة المهندس درويش الغامدي، إزالة كل الأنقاض والمخلفات من بناء وغيرها؛ وذلك بهدف تحسين المشهد الحضري للمدينة.
وأوضحت "الأمانة" أنه خلال الأسبوع الماضي تمت إزالة أكثر من 337000 متر مكعب من المخلفات داخل الأحياء السكنية وعلى جوانب الطرق وبالأراضي البيضاء.
ودعت أمانة المنطقة كل المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها برمي المخلفات والأنقاض بالمواقع المخصصة لها والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات 940 على مدار 24 ساعة.
، لتحسين المشهد الحضاري.. أمانة الجوف تزيل المخلفات والأنقاض بـ"سكاكا" ،
المصدر : الخليج 365
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