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نظمت جمعية الثقافة والفنون بالتعاون مع إمارة منطقة المدينة المنورة ممثلة بمبادرة خير أمة (مبادرة القيم والأخلاق)، ماراثون درب السنة بعنوان (احترم الطريق)، بالمشي من المسجد النبوي الشريف إلى مسجد قباء والصلاة فيه اقتداءً بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
وجاءت مشاركة الفرقة الكشفية للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بالمدينة بالتعاون مع المنظمين والفرق التطوعية التي شاركت في تنظيم الماراثون بتوزيع الماء والوجبات وتنظيم السير بالتعاون مع مرور وشرطة المدينة المنورة، واستفاد من الخدمات المقدمة حوالي ٢٥٠٠ شخص من الذين شاركوا في الماراثون، وكانت المشاركة رائعة ودرساً حياً وتطبيقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان بأن الجمعية تحرص على الأنشطة الطلابية التي تنمي مواهب وقدرات أفراد المجتمع السعودي الكريم، الذي يحرص على خدمة الدين والوطن والمواطن والمقيم، والمساهمة في تحقيق رؤية 2030، وتحقيق الاستدامة، والمحافظة على كيان الجمعية الذي يخدم ذوي صعوبات التعلم مجاناً على مستوى مملكتنا الغالية، بدعم ومؤازرة محبي الخير في بلد الخير والعطاء ويكون لنا مجتمع راقٍ يساهم في تطور وازدهار الخدمات المقدمة لذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجاناً في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى .
وبيّن آل عثمان الجهود الموفقة والعظيمة لخدمة هذه الفئة، ومدى تعاون الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة في المشاركات الخيرية؛ سعياً وراء الأجر والثواب من رب العالمين وحبًا للعمل الخيري والإنساني.
يذكر أن الدعم المادي والمعنوي للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم مطلوب وهي بأشد الحاجة الماسة؛ من أجل السير قدماً في خدمة أبناء المجتمع، وخدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.
المدينة.. "الثقافة والفنون" و"خير أمة" تنظمان ماراثون درب السنة "احترم الطريق"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-23
نظمت جمعية الثقافة والفنون بالتعاون مع إمارة منطقة المدينة المنورة ممثلة بمبادرة خير أمة (مبادرة القيم والأخلاق)، ماراثون درب السنة بعنوان (احترم الطريق)، بالمشي من المسجد النبوي الشريف إلى مسجد قباء والصلاة فيه اقتداءً بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
وجاءت مشاركة الفرقة الكشفية للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بالمدينة بالتعاون مع المنظمين والفرق التطوعية التي شاركت في تنظيم الماراثون بتوزيع الماء والوجبات وتنظيم السير بالتعاون مع مرور وشرطة المدينة المنورة، واستفاد من الخدمات المقدمة حوالي ٢٥٠٠ شخص من الذين شاركوا في الماراثون، وكانت المشاركة رائعة ودرساً حياً وتطبيقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان بأن الجمعية تحرص على الأنشطة الطلابية التي تنمي مواهب وقدرات أفراد المجتمع السعودي الكريم، الذي يحرص على خدمة الدين والوطن والمواطن والمقيم، والمساهمة في تحقيق رؤية 2030، وتحقيق الاستدامة، والمحافظة على كيان الجمعية الذي يخدم ذوي صعوبات التعلم مجاناً على مستوى مملكتنا الغالية، بدعم ومؤازرة محبي الخير في بلد الخير والعطاء ويكون لنا مجتمع راقٍ يساهم في تطور وازدهار الخدمات المقدمة لذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجاناً في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى .
وبيّن آل عثمان الجهود الموفقة والعظيمة لخدمة هذه الفئة، ومدى تعاون الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة في المشاركات الخيرية؛ سعياً وراء الأجر والثواب من رب العالمين وحبًا للعمل الخيري والإنساني.
يذكر أن الدعم المادي والمعنوي للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم مطلوب وهي بأشد الحاجة الماسة؛ من أجل السير قدماً في خدمة أبناء المجتمع، وخدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
02:21 PM
بمشاركة الفرقة الكشفية لصعوبات التعلم و2500 مستفيد.. الدعم المادي مطلوب
نظمت جمعية الثقافة والفنون بالتعاون مع إمارة منطقة المدينة المنورة ممثلة بمبادرة خير أمة (مبادرة القيم والأخلاق)، ماراثون درب السنة بعنوان (احترم الطريق)، بالمشي من المسجد النبوي الشريف إلى مسجد قباء والصلاة فيه اقتداءً بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
وجاءت مشاركة الفرقة الكشفية للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بالمدينة بالتعاون مع المنظمين والفرق التطوعية التي شاركت في تنظيم الماراثون بتوزيع الماء والوجبات وتنظيم السير بالتعاون مع مرور وشرطة المدينة المنورة، واستفاد من الخدمات المقدمة حوالي ٢٥٠٠ شخص من الذين شاركوا في الماراثون، وكانت المشاركة رائعة ودرساً حياً وتطبيقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان بأن الجمعية تحرص على الأنشطة الطلابية التي تنمي مواهب وقدرات أفراد المجتمع السعودي الكريم، الذي يحرص على خدمة الدين والوطن والمواطن والمقيم، والمساهمة في تحقيق رؤية 2030، وتحقيق الاستدامة، والمحافظة على كيان الجمعية الذي يخدم ذوي صعوبات التعلم مجاناً على مستوى مملكتنا الغالية، بدعم ومؤازرة محبي الخير في بلد الخير والعطاء ويكون لنا مجتمع راقٍ يساهم في تطور وازدهار الخدمات المقدمة لذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجاناً في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى .
وبيّن آل عثمان الجهود الموفقة والعظيمة لخدمة هذه الفئة، ومدى تعاون الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة في المشاركات الخيرية؛ سعياً وراء الأجر والثواب من رب العالمين وحبًا للعمل الخيري والإنساني.
يذكر أن الدعم المادي والمعنوي للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم مطلوب وهي بأشد الحاجة الماسة؛ من أجل السير قدماً في خدمة أبناء المجتمع، وخدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.
، المدينة.. "الثقافة والفنون" و"خير أمة" تنظمان ماراثون درب السنة "احترم الطريق" ،
المصدر : الخليج 365
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