دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الخطوط الخطوط السعودية تقرِّر تغيير مسارات طائراتها بعيدًا عن المجال الجوي الإيراني

قررت الخطوط الجوية السعودية تغيير مسارات طائراتها إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي إلى مسارات أخرى، بعيدةً عن المجال الجوي الإيراني بدافع سلامة الرحلات.

وقال مركز الاتصال التابع للشركة في تغريدة عبر تويتر: « تلفت الخطوط السعودية عناية ضيوفها أنها اتخذت إجراءً احترازيًا بتغيير مسارات طائراتها إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي إلى مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني وأكثر أمانًا لسلامة الطيران».

وأشار المركز إلى أنَّه لن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول هذه الرحلات.