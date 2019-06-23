مالك السيارة المسروقة بجدة يكشف تفاصيل استخدام مركبته في سرقة مقيم بحي قويزة.. ويروي كيف غافله...

كشف صاحب السيارة التي تمت سرقتها أثناء توقفها بإحدى محطات الوقود بكيلو 8 بجدة واستخدامها في جريمة سلب ضد أحد العمالة بحي قويزة، تفاصيل الواقعة، بحسب “سبق”.

وأوضح المواطن محمد العويدي مالك المركبة المسروقة، أن سيارته كان قد قام بشرائها قبل أسبوعين وأثناء مرور أحد مكفوليه بها داخل محطة وقود في “كيلو 8” وترك المركبة في وضع التشغيل، وفي الوقت نفسه كانت تتوقف مركبة أخرى بداخلها 4 أشخاص نزل منها أحدهم وقام بسرقتها.

وأشار إلى أنه أثناء بلاغه بعدها بقسم شرطة الجنوبية، تلقى اتصالاً آخر من مركز شرطة المنتزهات يطالبني بالحضور، مضيفا: عند قدومي اتضح أن الجناة استخدموا سيارتي في جريمة سلب عامل آسيوي قاموا بالاعتداء عليه وسلب جهاز جواله في قويزة.

وأضاف: الحادثة وقعت فجر الخميس الماضي ورصدتها كاميرات المحطة، وتم تداول المقاطع على نطاق واسع، مؤكدًا ثقته برجال الأمن في الإطاحة بالجناة.