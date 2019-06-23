سفير المملكة بإثيوبيا يروي تفاصيل جديدة عن واقعة خطف المواطن باهيثم.. ويكشف هدف الجناة وكيف تم...

روى سفير المملكة لدى أديس أبابا سامي بن جميل، تفاصيل جديدة عن واقعة تحرير المواطن عبدالله باهيثم، بعد أقل من 24 ساعة على اختطافه بإحدى المدن الإثيوبية.

وقال “بن جميل”، في مداخلة مع القناة “الإخبارية”، إن المواطن باهيثم عاد إلى المملكة بالفعل ولم يصبه أي سوء، مشيراً إلى أن السفارة تواصلت مع الجهات المعنية في إثيوبيا منذ لحظة تلقيها بلاغاً من أسرة المواطن.

وأوضح أنه تواصل مع أحد الخاطفين وأخبره بإمكان مساعدته من قبل السفارة في الحصول على أي أموال يريدها مقابل إطلاق سراح المواطن، مبيناً أنه طلب في البداية 160 ألف ريال، قبل أن يصل المبلغ إلى نصف مليون ريال، لكنه أغلق هاتفه ولم يتواصل مرة أخرى.

وأضاف أن الجهات الأمنية توصلت إلى المختطفين من خلال الهاتف الذي جرت منه المكالمة، موضحاً أنه كان هناك تجاوب كبير من الحكومة الإثيوبية، ونجحوا في التوصل لمقر احتجاز المواطن.