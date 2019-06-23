سيارة التابعية تظهر من جديد أمام جوازات منطقة القصيم

ظهرت سيارة “التابعية”، والتي كانت مُخصصة في الماضي لإصدار الأوراق الرسمية للمواطنين بالقرى والهجر، أمام جوازات منطقة القصيم. وذكر المتحدث الرسمي لجوازات منطقة القصيم حماد العقيلي وفقال لـ”الرياض”، أن السيارة حاليا في ضيافة جوازات المنطقة بعد مشاركتها في مهرجان “كلاسيك السيارات التراثية”، الذي أقيم قبل رمضان، ويجري الآن العمل على إعادتها إلى المديرية العامة للجوازات.

ويعود تاريخ المركبة التي تسمى بـ”التابعية” إلى ما قبل 50 عاماً؛ وصُممت عام 1380هـ الموافق 1961م من أجل الطواف بها في البادية والقرى والهجر؛ لإصدار دفاتر حفائظ النفوس وجوازات السفر.

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