اعتقدوا أن المشروع انتهى.. إزالة أسفلت حديث في شرائع مكة يثير دهشة الأهالي.. والأمانة تكشف السبب

أقدمت جهة خدمية على إزالة أسفلت حديث في أحد مخططات الشرائع بمكة المكرمة؛ الأمر الذي أثار استغراب الأهالي الذين اعتقدوا أن المشروع قد انتهى.

وبحسب “سبق”، فإنه بعد تنفيذ الشركة المعدة تمديداتها وقامت بإعادة الأسفلت كما كان، واعتقد أهالي المخطط أن المشروع قد انتهى؛ فوجئوا بقيام المعدات مرة أخرى بكشط الأسفلت بالقرب من المشروع المنفذ سابقًا.

وكان الكشط بمسافة تقدر بعمق 5 سم وبطول يتجاوز عشرات الأمتار، وتقوم في نفس اليوم ودون إدخال أي تعديلات على الموقع بإعادة سفلتته.

من جانبها، علقت أمانة العاصمة المقدسة، على ما حدث، قائلةً: “نفيدكم بأن المشروع لا يتبع لأمانة العاصمة المقدسة، وهو يتبع لشركة الاتصالات السعودية (مبادرة نشر شبكة الألياف البصرية)”.

وأضافت الأمانة: “بحسب الآلية المتبعة في عمل تمديد خطوط الخدمة في طرق وشوارع العاصمة المقدسة فإن مقاول جهة الخدمة ملزم بإعادة وضع عناصر الطريق كما كانت عليه قبل بدء الحفر”.

وختمت “أمانة العاصمة المقدسة”، بالإشارة إلى أن مقاول جهة الخدمة قام بكشط الأسفلت؛ لإعادة سفلتته حسب الشروط والمواصفات الفنية.