«هدف»: استمرار تسجيل المنشآت في برنامج «صيفي»

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» استمرار تسجيل المنشآت الراغبة في الانضمام لبرنامج التدريب الصيفي «صيفي» حتى الأول من ذي القعدة المقبل، عبر رابط البرنامج الإلكتروني https://saifi.hrdf.org.sa، ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في 4 ذي القعدة المقبل.

وارتفع عدد الفرص التدريبية المعروضة أمام الطلاب المنضمين لبرنامج «صيفي» إلى 20725 فرصة تدريبية، تقدمها 1190 منشأة مشاركة في البرنامج حتى الآن.

ويقدم «صيفي» فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم مهارات وخبرات عملية خلال فترة الصيف، وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

ويأتي تنفيذ برنامج «صيفي»، بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 1418/03/01هـ وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 1429/3/8هـ المنظم لعمليات التنفيذ، الذي يلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتمحور دور الصندوق في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، والقيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب.