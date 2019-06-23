«شرطة القصيم» تضبط سارق المحال التجارية ليلًا

أعلنت شرطة منطقة القصيم، ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية، لتورطه بامتهان جرائم السرقة من المحلات التجارية في أوقاتٍ متأخرة من الليل.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية، بعد توفر الدلائل على تورطه بامتهان جرائم السرقة من المحلات التجارية في أوقاتٍ متأخرة من الليل.

وأوضح متحدث شرطة القصيم، أن الجاني أقر بارتكابه عشر جرائم سرقة، تمكن خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية يصل إجماليها إلى خمسةٍ وعشرين ألفًا وستمائة وخمسين ريالًا، بالإضافة إلى أجهزة هاتفٍ جوال ومجموعة من بطاقات الاتصال، مشيرًا إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

من جانبها، أكدت شرطة منطقة القصيم حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

