الخطوط السعودية تقرِّر تغيير مسارات طائراتها بعيدًا عن المجال الجوي الإيراني

قررت الخطوط الجوية السعودية تغيير مسارات طائراتها إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي إلى مسارات أخرى، بعيدةً عن المجال الجوي الإيراني بدافع سلامة الرحلات.
وقال مركز الاتصال التابع للشركة في تغريدة عبر تويتر: « تلفت الخطوط السعودية عناية ضيوفها أنها اتخذت إجراءً احترازيًا بتغيير مسارات طائراتها إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي إلى مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني وأكثر أمانًا لسلامة الطيران».
وأشار المركز إلى أنَّه لن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول هذه الرحلات.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط السعودية تقرِّر تغيير مسارات طائراتها بعيدًا عن المجال الجوي الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.