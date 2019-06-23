عاجل-بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية عبر منصة "سابرك"

منصة “سابرك” الإلكترونية

بدأ مركز الإقامة المميزة اليوم، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية ، من خلال

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية، من خلال “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم، رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية:

- الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي:

يدفع مرة واحدة مدى الحياة، وهي إقامة غير محددة المدة في المملكة العربية السعودية وفق نظام الإقامة المميزة ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800,000 ريال سعودي لمرة واحدة.

- الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي:

يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة، وهي إقامة لسنة واحدة (قابلة للتجديد) في المملكة العربية السعودية، وفق نظام الإقامة المميزة ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100,000 ريال سعودي في السنة الواحدة.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام الإقامة المميزة، لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة، وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور. (اللوائح والأنظمة لمركز الإقامة المميزة “سابرك” ).

ويعد مركز الإقامة المميزة جهة مستقلة مالياً وإدارياً، مرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتعاون في تحقيق أهدافه مع القطاعات الحكومية لتقديم خدمات شاملة للحاصلين على الإقامة المميزة السعودية والراغبين بالحصول عليها، ويمكن التواصل مع المركز عبر منصة “سابرك” الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي saudiprcen @.

10 مزايا يتمتع بها حامل الإقامة المميزة:

01- الإقامة في المملكة مع أسرته، ويقصد بالأسرة من يعولهم حامل الإقامة المميزة من الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز 21 سنة).

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02- تأشيرات زيارة للأقارب، ويقصد بالأقارب الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، وأي قريب آخر يرى المركز إضافته.

03- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

04- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية، ويقصد بالمناطق الحدودية المواقع المحددة بموجب أدوات نظامية استناداً إلى ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

05- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وفق صك انتفاع صادر من كتابة العدل، ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير.

06- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة.

07- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.

08- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً.

09- استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.

10- مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.