

محايل 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

تفقد محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي اليوم, مركز الرعاية الصحية الأولية بوادي الخير التابع للمحافظة, وذلك ضمن جولاته على عدد من المرافق بالمحافظة.

واطلع المحافظ خلال الجولة التفقدية على آلية سير العمل بمركز الرعاية الصحية والخدمات الطبية التي يقدمها المركز للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة، كما ناقش المحافظ وبحضور منسوبي المركز عدد من المحاور الهامة.

وأكد أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير للوقوف على المرافق، وبمناقشة المعوقات التي تواجههم أثناء سير عملهم، وبحث معالجتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات سواء للمواطن أو المقيم.

// انتهى //

13:50ت م

0078





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ بارق يتفقد مركز الرعاية الصحية الأولية بوادي الخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.