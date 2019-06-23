السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مركز بللسمر



الرياض 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية اليوم في مركز بللسمر بمنطقة عسير تقديم خدماتها للرجال والنساء وذلك لمدة أسبوع ، في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

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13:46ت م

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