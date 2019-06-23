السعودية اليوم / دعم بلدي لفعاليات "موسم الطائف" السياحي والترفيهي



الطائف 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

وجه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، الوكالات والإدارات الإشرافية والفروع بدعم أعمال "موسم الطائف"، ويعد المهرجان واحداً من 11 موسماً أُطلق تحت مبادرة "مواسم

وعقد أمين الطائف اجتماعاً مع الوكلاء ورؤساء البلديات الفرعية ومدراء الإدارات الإشرافية، وذلك لبحث سبل الدعم لموسم الطائف.

وبحث الاجتماع دعم الخدمات ورفع مستوى جودتها في ظل الاقبال السياحي المتوقع، وتهيئة كافة المرافق بما يعزز فعاليات ونشاطات "موسم الطائف" الذي يقام لأول مرة، وسط استعدادات مكثفة من قبل جميع الشركاء.

// انتهى //

13:37ت م

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الطائف 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسوجه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، الوكالات والإدارات الإشرافية والفروع بدعم أعمال "موسم الطائف"، ويعد المهرجان واحداً من 11 موسماً أُطلق تحت مبادرة "مواسم السعودية 2019" التي تحتفل بها المملكة طوال السنة، وهو موسم يسلط الضوء على الطائف كإحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية، ويدعم توفير فرص متنامية للشباب السعودي ومستقبلاً مزدهرًا للأجيال القادمة، وتنطلق فعالياته مطلع شهر أغسطس المقبل لمدة 30 يوماً.وعقد أمين الطائف اجتماعاً مع الوكلاء ورؤساء البلديات الفرعية ومدراء الإدارات الإشرافية، وذلك لبحث سبل الدعم لموسم الطائف.وبحث الاجتماع دعم الخدمات ورفع مستوى جودتها في ظل الاقبال السياحي المتوقع، وتهيئة كافة المرافق بما يعزز فعاليات ونشاطات "موسم الطائف" الذي يقام لأول مرة، وسط استعدادات مكثفة من قبل جميع الشركاء.// انتهى //13:37ت م0070

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