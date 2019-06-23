السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يعتمد حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات



عرعر 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

اعتمد مدير التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم, حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات المنطقة للعام الدراسي 1440 - 1441هـ، التي شملت 592 معلمًا ومعلمة وبنسبة 37 للمعلمات و 40 للمعلمين.

// انتهى //

13:26ت م

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