السعودية اليوم / جمعية طب العيون تقدم نصائح لتجنب أخطار أشعة الشمس على العين



الرياض 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

حذرت الجمعية

وأوضح رئيس لجنة العلاقات العامة أستاذ مساعد، رئيس قسم طب العيون بجامعة جدة الدكتور وسيم عبد العزيز عالم، أنه مع قدوم فصل الصيف ولحماية العين يفضل عدم التعرض لأشعة الشمس قدر المستطاع لكون أعلى نسبة فوق البنفسجية موجودة في الفترة ما بين الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، وضرورة استخدام النظارات الشمسية الجيدة وليست بالضرورة غالية الثمن، فلابد من توفر شروط فيها ، ومنھا فلترة الأشعة فوق البنفسجية بغالب %100، وذلك حتى تحمي العين من أضرار ھذه الأشعة، وكذلك يجب أن تكون عدساتھا عريضة بقدر ما يغطي كل جوانب العينين حتى لا تنفذ الأشعة من أطراف العدسات إلى العينين.

وأَكد على ضرورة عدم التعرض مباشرة للھواء الجاف والحار لأن ذلك يزيد من الجفاف، خصوصًا إذا كان الإنسان مسافرا بالسيارة على الطرق الطويلة، والأشخاص الذين يعانون من الجفاف في العيون لابد من استخدام القطرات المرطبة التعويضية للدمع بقدر الحاجة، وكما يقرره الطبيب، وبالنسبة لمستخدمي العدسات اللاصقة عليھم الحذر، حيث إن عندھم نسبة

جفاف في العيون سابقا ومع دخول فصل الصيف الحار قد تزداد المشكلة قليلا فعليھم استخدام القطرات المرطبة الخالية من المواد الحافظة، وكذلك في كل يوم، خصوصاً عند النوم.

كما يجب تنظيف العدسات يوميا وإعطاء العين فترات راحة من ھذه العدسات، ففي مثل ھذه الأجواء الحارة والجافة تنشط حساسية العيون، خصوصاً الفصلية منھا وعليه فإن مراجعة طبيب العيون متحتمة لصرف بعض القطرات كل ما يثير ھذه الحساسية بقدر المستطاع، والمساعدة على تخفيف الحساسية مع بعض القطرات المرطبة.

من جانبه أكدت استشارية العيون والجلوكوما، عضو مجلس إدارة جمعية طب العيون، رئيس قسم الجلوكوما بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتورة عھود عبدالعزيز عويضة على دور الجمعية السعودية لطب العيون في التنبيه في الإجازة الصيفية للعناية بالعيون ومن ذلك عدم إحضار الألعاب الخطرة والحادة التي قد تؤذي عيون الأطفال وھم يلعبون بھا، إلى جانب عدم ترك الأطفال يجلسون لفترات طويلة أمام الأجھزة الذكية، وعدم إھمال مرضى الجلوكوما (الماء الأزرق) في استخدام قطراتھم بانتظام لخطورة ذلك على العين، وعدم إھمال مرضى اعتلال الشبكية بسبب مرض السكري ومتابعتھم لعيادة العيون.

وتنصح الجميع بعدم التساھل في المتابعة والعلاج خلال فترة الإجازة.

// انتهى //

13:26ت م

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الرياض 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسحذرت الجمعية السعودية لطب العيون من أشعة الشمس وشدة تأثيرھا على العين مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات عالية.وأوضح رئيس لجنة العلاقات العامة أستاذ مساعد، رئيس قسم طب العيون بجامعة جدة الدكتور وسيم عبد العزيز عالم، أنه مع قدوم فصل الصيف ولحماية العين يفضل عدم التعرض لأشعة الشمس قدر المستطاع لكون أعلى نسبة فوق البنفسجية موجودة في الفترة ما بين الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، وضرورة استخدام النظارات الشمسية الجيدة وليست بالضرورة غالية الثمن، فلابد من توفر شروط فيها ، ومنھا فلترة الأشعة فوق البنفسجية بغالب %100، وذلك حتى تحمي العين من أضرار ھذه الأشعة، وكذلك يجب أن تكون عدساتھا عريضة بقدر ما يغطي كل جوانب العينين حتى لا تنفذ الأشعة من أطراف العدسات إلى العينين.وأَكد على ضرورة عدم التعرض مباشرة للھواء الجاف والحار لأن ذلك يزيد من الجفاف، خصوصًا إذا كان الإنسان مسافرا بالسيارة على الطرق الطويلة، والأشخاص الذين يعانون من الجفاف في العيون لابد من استخدام القطرات المرطبة التعويضية للدمع بقدر الحاجة، وكما يقرره الطبيب، وبالنسبة لمستخدمي العدسات اللاصقة عليھم الحذر، حيث إن عندھم نسبةجفاف في العيون سابقا ومع دخول فصل الصيف الحار قد تزداد المشكلة قليلا فعليھم استخدام القطرات المرطبة الخالية من المواد الحافظة، وكذلك في كل يوم، خصوصاً عند النوم.كما يجب تنظيف العدسات يوميا وإعطاء العين فترات راحة من ھذه العدسات، ففي مثل ھذه الأجواء الحارة والجافة تنشط حساسية العيون، خصوصاً الفصلية منھا وعليه فإن مراجعة طبيب العيون متحتمة لصرف بعض القطرات كل ما يثير ھذه الحساسية بقدر المستطاع، والمساعدة على تخفيف الحساسية مع بعض القطرات المرطبة.من جانبه أكدت استشارية العيون والجلوكوما، عضو مجلس إدارة جمعية طب العيون، رئيس قسم الجلوكوما بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتورة عھود عبدالعزيز عويضة على دور الجمعية السعودية لطب العيون في التنبيه في الإجازة الصيفية للعناية بالعيون ومن ذلك عدم إحضار الألعاب الخطرة والحادة التي قد تؤذي عيون الأطفال وھم يلعبون بھا، إلى جانب عدم ترك الأطفال يجلسون لفترات طويلة أمام الأجھزة الذكية، وعدم إھمال مرضى الجلوكوما (الماء الأزرق) في استخدام قطراتھم بانتظام لخطورة ذلك على العين، وعدم إھمال مرضى اعتلال الشبكية بسبب مرض السكري ومتابعتھم لعيادة العيون.وتنصح الجميع بعدم التساھل في المتابعة والعلاج خلال فترة الإجازة.// انتهى //13:26ت م0067

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