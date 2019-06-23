تعرف على مزايا وأنواع الإقامة المميزة في المملكة .. مصداقية رؤية 2030

2019-06-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

يقدم مركز الإقامة المميزة نوعين من الإقامة، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على نظام الإقامة المميزة لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.

جهة مستقلة مالياً وإدارياً

ويعد مركز الإقامة المميزة جهة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتعاون في تحقيق أهدافه مع القطاعات الحكومية لتقديم خدمات شاملة للحاصلين على الإقامة المميزة السعودية والراغبين بالحصول عليها، ويمكن التواصل مع المركز عبر المنصة الإلكترونية ” سابرك ” saprc.gov.sa ووسائل التواصل الاجتماعي saudiprcen @.

وكان مركز الإقامة المميزة قد أعلن اليوم، عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” (هنا الرابط).

مصداقية رؤية 2030

ويأتي تطبيق نظام الإقامة المميزة بعد ثلاث سنوات فقط من إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عنه في لقائه مع قناة “العربية” مما يعزز مصداقية رؤية السعودية 2030، ويؤكد أن المملكة ماضية في إصلاحاتها الاقتصادية دون عوائق، حيث أكد ولي العهد حينها أن نظام الإقامة المميزة لن يكون أبداً على حساب متابعات الخليج 365 وحقوقه وإنما لصالحه.

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دعم إيرادات الدولة

ويأتي نظام الإقامة المميزة ليكون رافدًا قويًا لإيرادات الدولة وداعماً قوياً للاقتصاد السعودي وسيسهم في خلق فرص عمل كثيرة تعود بالنفع على المواطنين.

ويسهم نظام الإقامة المميزة في زيادة العوائد المالية المباشرة لتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية وتنمية الناتج المحلي الوطني وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال جذب مزيد من الاستثمارات.

يذكر أن مركز الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية قد دشن في مايو الماضي حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، [email protected]

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر نظام الإقامة المميزة الذي رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك في جلسة الثلاثاء 14 مايو 2019م.

مزايا الإقامة المميزة

ويتمكّن المستفيد من الإقامة المميزة في المملكة مع أسرته (من يعولهم المستفيد من الأزواج، والأولاد ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة)، والحصول على تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته، وامتلاك العقارات للأغراض السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية.

ويجوز له أيضاً الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز تسعاً وتسعين سنة، وتضع وزارتيْ (العدل) و(التجارة والاستثمار) الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل، على أن يكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة، كما يحق له امتلاك وسائل النقل الخاصة وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة.

ويحق للمستفيد العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي، وكذلك حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، ومزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.