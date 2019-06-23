مدرسة تعليم القيادة بجامعة القصيم تفتح باب التسجيل للمرحلة الثالثة

2019-06-23

متابعات الخليج 365 - القصيم

أعلنت مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة عن فتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة أمام الراغبات في تعلم القيادة ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين في تمام الساعة ١١ صباحاً، وذلك عن طريق التقديم من خلال موقع المدرسة الإلكتروني على الرابط https://quds.qu.edu.sa، على غرار طرق التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية، لإتاحة الفرصة لإلحاق أكبر عدد ممكن من المتقدمات، كما سيتم في هذه المرحلة إدراج أسماء المتقدمات آلياً ضمن قوائم انتظار خاصة بكل برنامج تدريبي، ليتاح لهن الانضمام لبرامج التدريب عند توفر مقاعد شاغرة.

ويشمل التسجيل جميع برامج التدريب المتاحة في المدرسة، حيث تقدم المدرسة ثلاثة برامج تدريبية للمتدربات تتمثل في برنامج التدريب لمدة ٣٠ ساعة لمن لا تجيد القيادة، وبرنامج التدريب لمدة ٦ ساعات لمن تجيد القيادة، بالإضافة إلى برنامج التدريب لمدة ٦ ساعات لمن تحمل رخصة قيادة منتهية الصلاحية، حيث أن عملية التسجيل لا تتطلب إرسال أية وثائق أو مستندات، كما أنها لا تتطلب أيضا مراجعة المدرسة وستكون وسيلة الاتصال الأساسية عبر بريد المتقدمة الإلكتروني المسجل لدى المدرسة.

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من جهته، أوضح الدكتور ماجد بن فضي العنزي المدير التنفيذي للمدرسة أنه يشترط للقبول في برنامج (٦ ساعات) أن تجيد المتقدمة مهارة القيادة، من خلال خضوعها لاختبار تحديد مستوى يثبت جدارتها في القيادة، علماً أن عدم اجتيازها لاختبار تحديد المستوى سيلغي حقها في الالتحاق ببرنامج (٦ ساعات)، وستضطر المتقدمة في هذه الحالة إلى التسجيل في برنامج (٣٠ ساعة)، والانضمام ضمن قوائم الانتظار المخصصة لهذا البرنامج، مؤكدًا أيضا على أنه لن يتم قبول أي متقدمة في برنامج التدريب (٦ ساعات) لمن تحمل رخصة منتهية الصلاحية إذا لم يكن بحوزتها أصل رخصة القيادة وتقديمها للمدرسة عندما تطلب منها.

وأضاف “العنزي” أن التقديم سيكون من خلال رابط التسجيل عبر موقع المدرسة الإلكتروني، حيث تقوم المتقدمة بالدخول إلى طلب التسجيل وإدخال بياناتها، ومن ثم تقوم بالضغط على زر التأكيد والموافقة على الشروط والأحكام، وبعد ذلك يتم إرسال رقم اشتراك للمتقدمة عبر بريدها الإلكتروني المسجل لدى المدرسة بعد التسجيل الأولي، مشيرًا إلى أنه سيتم إدراج جميع المتقدمات آلياً ضمن قوائم انتظار لكل برنامج تدريبي على حدة حسب أسبقيتهن في التسجيل، حيث سيتم إرسال بريد إلكتروني لها عندما يحين دورها لحجز مواعيد التدريب النظري وسداد رسوم البرنامج، وبعدها سيرسل بريد إلكتروني للمتقدمة متضمن ( اسم مستخدم وكلمة مرور) يُمكنها من الدخول إلى بوابة الطالب والتي من خلالها تستطيع الاطلاع مواعيد التدريب العملي وحجزها.

وأكد المدير التنفيذي للمدرسة أن عملية القبول في برامج المدرسة لجميع المتقدمات تتم آليا وفق معيار وحيد وهو “الأسبقية في التسجيل والانضمام لقوائم الانتظار”، وعلى أساس هذا المعيار تتم المفاضلة بين المتقدمات وذلك لتحقيق المساواة في عملية القبول، وضمانا لتحقيق مبدأ العدل الذي أخذته المدرسة على عاتقها، كما تؤكد المدرسة سعيها الحثيث والمتواصل لزيادة الطاقة الاستيعابية مع الحفاظ على جودة المخرجات، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة الموقع الإلكتروني لمدرسة القيادة باستمرار للاطلاع على آلية التسجيل والشروط والأحكام المتعلقة بكل برنامج تدريبي.