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طريقة بسيطة لتنظيف الرئتين من السموم وآثار التدخين
متابعات الخليج 365 - متابعة
اختبرت مجموعة من العلماء فاعلية عدة مواد غذائية في إزالة المواد السامة من الجسم وتنظيف الرئتين من آثار التدخين.
وأجرى خبراء من جامعة جونز هوبكينز دراسة تم فيها اختيار المنتجات الغذائية الأكثر نشاطاً في “جلي” الجسم البشري الذي يسبب استخدامها تسريع إزالة السموم.
ووجد الخبراء أن تناول تفاحتين وعدة حبات من البندورة يومياً، حتى بعد عدة سنوات من التدخين، ينظف الرئتين بشكل شبه كامل من النيكوتين.
فاستخدام نظام غذائي خاص يتضمن تناول التفاح والبندورة يومياً، أثبت فاعليته في تنظيف الرئتين لدى المدخنين، حيث يخلص المجاري التنفسية والرئتين تدريجياً من كل آثار هذه العادة الضارة.
وأكد العلماء حسب ما ذكرت وكالة “روسيا اليوم” أن المكونات الدقيقة ومجموعة الفيتامينات الموجودة في التفاح والبندورة، تساعد في عملية ترميم الأوعية الدموية بعد تحللها في الدم، ما يؤدي إلى استعادة حيوية أداء أعضاء الجسم المختلفة.
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