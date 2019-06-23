الان تتابع ارتفاع أسعار الأسماك بنسبة 50% في سوق الأحساء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأحساء - الخليج 365:
ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 50% في سوق محافظة الأحساء، مقارنة بالأسابيع الثلاثة الماضية، وربط متعاملون في بيع وشراء الأسماك، ارتفاع الأسعار بالأجواء المناخية السائدة في المنطقة خلال الفترة الحالية بسبب دخول نجم طالع البدران وفيه تهُبُ رياح البوارح مثيرة للغبار ، متوقعين استمرار الأسعار الحالية مع استمرار سوء الأحوال الجوية إلى فترة قد تصل نحو شهر ونص.
وأدت قلة المعروض من الأسماك خلال تعاملات الأسبوع الجاري إلى صعود الأسعار، فيما بقيت الحركة دون المستوى المأمول نتيجة سوء الأحوال الجوية بالمنطقة الشرقية والخليج عامةً، وتراجع المعروض بنسبة تصل إلى 50% تقريبًا.
وتوقع باعة استمرار الارتفاع في حال سيطرت الأجواء السيئة على المنطقة الشرقية خلال الفترة القادمة، موضحين أن الرياح الشديدة تمنع الصيادين من الدخول بمراكبهم عرض البحر للصيد.
فيما وصل سعر سمك الكنعد إلى 55 ريالا، والشعري 40 ريالاً، والعندق 40 ريالاً، والسبريم 35 ريالاً، والفسكر35 ريالاً، والسلطاني 30 ريالاً، والهامور 50 ريالاً،والميد 22 ريالاً، والحمراء 35 ريالاً، وفي بقية الأنواع الأخرى كانت هناك زيادة ملحوظة مِما سبَّب تراجعًا واضحًا في عملية البيع والشراء.
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