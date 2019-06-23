الان تتابع المهندس ماهر عريجة نائباً للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بتعيين المهندس ماهر بن محمد عريجة نائباً للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية.
يعد المهندس ماهر عريجه من القيادات الوطنية المميزة والذي يملك خبرةً واسعه في المجال المهني من أبرزها العمل في شركة أرامكو السعودية منذ عام 2000 م حتى عام 2019.
وعلمياً قد حصل المهندس ماهر عريجة على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيرمنجهام.
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