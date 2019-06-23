شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة» يوصي بإبعاد الثلاجة عن الحائط من 10 إلى 15سم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أوصى مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة المستهلكين بعدد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية في الثلاجات، من خلال ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15سم لتهوية أنابيب

التبريد الذي سيسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، كما ينصح بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

وقد استأنف المركز السعودي لكفاءة الطاقة خلال هذه الفترة (الصيف) حملاته التوعوية في إطار الحملة الوطنية لترشيداستهلاك

الطاقة (# لتبقى )، حيث انطلقت حملة عن الأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكاً للطاقة، وتهدف إلى رفع الوعي بالسلوكيات الهامة التي من شأنها تحقيق وفر في استهلاك الطاقة عبر هذه الأجهزة الكهربائية، حيث تشمل هذه السلوكيات والنصائح مرحلة ماقبل شراء الجهاز والمرحلة الأخرى عند استخدام الجهاز داخل المنزل.