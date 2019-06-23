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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل الى رحمة الله، فجر اليوم، برغش بن عبدالله البرغش الشهراني؛ بالمستشفى العسكري بمحافظة خميس مشيط بعد معاناة وآلام المرض الذي لم يمهله طويلاً.
"الخليج 365"، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لوالده وشقيقه عبيد بن عبدالله البرغش؛ المدرب والمستشار الأُسَري مدير المسؤولية المجتمعية بصحيفة "الوطن" قائد فريق نوافذ التطوعي، وأشقاء الفقيد وذويه وأقاربهم كافة؛ سائلين المولى أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
"برغش الشهراني" في ذمة اللهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-23
انتقل الى رحمة الله، فجر اليوم، برغش بن عبدالله البرغش الشهراني؛ بالمستشفى العسكري بمحافظة خميس مشيط بعد معاناة وآلام المرض الذي لم يمهله طويلاً.
"الخليج 365"، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لوالده وشقيقه عبيد بن عبدالله البرغش؛ المدرب والمستشار الأُسَري مدير المسؤولية المجتمعية بصحيفة "الوطن" قائد فريق نوافذ التطوعي، وأشقاء الفقيد وذويه وأقاربهم كافة؛ سائلين المولى أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
12:35 PM
انتقل الى رحمة الله، فجر اليوم، برغش بن عبدالله البرغش الشهراني؛ بالمستشفى العسكري بمحافظة خميس مشيط بعد معاناة وآلام المرض الذي لم يمهله طويلاً.
"الخليج 365"، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لوالده وشقيقه عبيد بن عبدالله البرغش؛ المدرب والمستشار الأُسَري مدير المسؤولية المجتمعية بصحيفة "الوطن" قائد فريق نوافذ التطوعي، وأشقاء الفقيد وذويه وأقاربهم كافة؛ سائلين المولى أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
، "برغش الشهراني" في ذمة الله ،
المصدر : الخليج 365
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