محمد بن مسعود - الدمام - قالت: لجميع القطاعات عبر منظومة "تميز.نت" .. حلول إلكترونية متكاملة أعلنت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، أن 31 أغسطس آخر موعد للتسجيل في الدورة الـخامسة. وقالت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في تنويه: إن آخر موعد للتسجيل في الدورة الخامسة 31 أغسطس 2019 م.. وبالتوفيق للجميع. وكانت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة قد فتحت بدء التسجيل الرسمي للدورة الخامسة لجميع القطاعات عبر منظومة "تميز.نت" التي أطلقتها بهدف توفير حلول إلكترونية متكاملة للمنشآت لتطبيق ومتابعة التميز المؤسسي وفق معايير الجائزة، كما يمكنها من الاشتراك في دورات الجائزة وتسلم التقارير بشكل إلكتروني كامل. جائزة الملك عبدالعزيز للجودة: 31 أغسطس آخر موعد للتسجيل في الدورة الـ 5 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-23 أعلنت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، أن 31 أغسطس آخر موعد للتسجيل في الدورة الـخامسة. وقالت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في تنويه: إن آخر موعد للتسجيل في الدورة الخامسة 31 أغسطس 2019 م.. وبالتوفيق للجميع. وكانت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة قد فتحت بدء التسجيل الرسمي للدورة الخامسة لجميع القطاعات عبر منظومة "تميز.نت" التي أطلقتها بهدف توفير حلول إلكترونية متكاملة للمنشآت لتطبيق ومتابعة التميز المؤسسي وفق معايير الجائزة، كما يمكنها من الاشتراك في دورات الجائزة وتسلم التقارير بشكل إلكتروني كامل. Advertisements 23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440 11:57 AM قالت: لجميع القطاعات عبر منظومة "تميز.نت" .. حلول إلكترونية متكاملة قالت: لجميع القطاعات عبر منظومة "تميز.نت" .. حلول إلكترونية متكاملة أعلنت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، أن 31 أغسطس آخر موعد للتسجيل في الدورة الـخامسة. وقالت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في تنويه: إن آخر موعد للتسجيل في الدورة الخامسة 31 أغسطس 2019 م.. وبالتوفيق للجميع. وكانت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة قد فتحت بدء التسجيل الرسمي للدورة الخامسة لجميع القطاعات عبر منظومة "تميز.نت" التي أطلقتها بهدف توفير حلول إلكترونية متكاملة للمنشآت لتطبيق ومتابعة التميز المؤسسي وفق معايير الجائزة، كما يمكنها من الاشتراك في دورات الجائزة وتسلم التقارير بشكل إلكتروني كامل. ، جائزة الملك عبدالعزيز للجودة: 31 أغسطس آخر موعد للتسجيل في الدورة الـ 5 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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