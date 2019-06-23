، ٢٣٣٠ معلماً يستفيدون من ٨٣ برنامجاً للتدريب الصيفي بـ "تعليم عنيزة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لاستثمار الإجازة وتجويد المخرجات التعليمية وفق التخصصات المختلفة

تقدَّم أكثر من ٢٣٣٠ معلماً من شاغلي الوظائف التعليمية بعنيزة للاستفادة من برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية لعام ١٤٤٠هـ، التي اعتمد تنظيمها من وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني، وستُقام في مركز التدريب الصيفي بإدارة التعليم عنيزة.

وسينفذ قسم التدريب والابتعاث ٨٣ برنامجاً تطويرياً نوعياً بما يتوافق مع احتياجات المعلمين وتخصصاتهم، لاستثمار فترة الإجازة الصيفية.

ومن المقرر أن تنطلق البرامج ابتداءً من يوم ١٤٤٠/١١/٤هـ تحت شعار "التدريب الصيفي خطوة في طريق مستقبلك" في مدرسة الشيخ ابن سعدي التي تم تجهيزها لتوافر البيئة المناسبة لتنفيذ هذه البرامج.

وتتوافق جميع الحقائب التدريبية وتدعم توجهات الوزارة في تحسين مخرجات التعليم وتجويد نواتج التعلم وتوفير بيئته المهنية الداعمة والمحفزة لاستثمار الأوقات الهادئة، إضافة إلى تمكين المستفيدين من حضور البرامج التطويرية أينما وُجدوا خلال الإجازة الصيفية، ورفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي، وتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية التعليمية، واستثمار الخبرات النوعية لدى المستفيدين من برامج التطوير المهني "خبرات – الابتعاث".

ويتضمن الإطار التنظيمي لبرامج التدريب الصيفي الصادر عن المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي منظومة من الحوافز المقدمة للمدربين والمتدربين منها؛ واحتساب الساعات التدريبية وحفظها في السجل الأكاديمي للمدرب والمتدرب، والحصول على شهادة معتمدة عن كل برنامج تدريبي خلال فترة التنفيذ، إضافة إلى اعتماد عدد الساعات التدريبية في المفاضلة عند الترشيح لأعمال إشرافية أو قيادية في إدارة التعليم أو داخل المدرسة وكذلك عند الترشيح لبرنامج التطوير النوعي "خبرات" والبرامج التطويرية الخارجية.

ونبّه مدير "تعليم عنيزة" محمد بن سليمان الفريح؛ إلى أهمية هذه البرامج وفائدتها للمعلمين وانعكاسها على الميدان التعليمي من خلال البرامج التدريبية.

وأضاف الفريح؛ تعد استثماراً فاعلاً للفترة الصيفية، إضافة إلى أنها تسهم في تحسين مخرجات التعليم وتجويد نواتج التعلم، وذلك تحقيقاً لأهداف الوزارة، ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في الاستفادة من هذا المشروع النوعي.

من جانبه، أوضح رئيس قسم التدريب والابتعاث بتعليم عنيزة عبدالله بن ناصر الجطيلي؛ أن الإدارة على أتم الاستعداد لاستقبال المعلمين المتقدمين لبرنامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لعام١٤٤٠هـ، وقد هيّأت الأجواء لبيئة تدريبية مناسبة.

وقدم الجطيلي؛ الشكر لقائد ومنسوبي مدرسة الشيخ عبدالرحمن بن سعدي الثانوية، على ما قدموه من تسهيلات أسهمت في تهيئة قاعات التدريب.