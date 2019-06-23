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مقتل رئيس هيئة الأركان في الجيش الإثيوبي حين أطلق حرسه الشخصي النار عليه، بعد ساعات من محاولة انقلاب في ولاية أمهرة التي قُتِل رئيسها المحلي أيضًا؛ وفق ما أعلنته اليوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي.
وقالت المتحدثة في تصريح للصحافيين: إن "فرقة قتل" يقودها رئيس الأمن في أمهرة (شمال غرب) اقتحمت اجتماعًا بعد ظهر أمس السبت؛ فأصابت رئيس الولاية أمباشو ميكونين إصابة قاتلة، وجرحت مسؤولًا كبيرًا آخر، ثم بعد قليل قتل رئيس هيئة الأركان الجنرال سياري ميكونين من قِبَل حرسه الشخصي، في عملية وصفتها المتحدثة بأنها "هجوم منسق".
بعد ساعات من محاولة انقلاب.. مقتل رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-23
مقتل رئيس هيئة الأركان في الجيش الإثيوبي حين أطلق حرسه الشخصي النار عليه، بعد ساعات من محاولة انقلاب في ولاية أمهرة التي قُتِل رئيسها المحلي أيضًا؛ وفق ما أعلنته اليوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي.
وقالت المتحدثة في تصريح للصحافيين: إن "فرقة قتل" يقودها رئيس الأمن في أمهرة (شمال غرب) اقتحمت اجتماعًا بعد ظهر أمس السبت؛ فأصابت رئيس الولاية أمباشو ميكونين إصابة قاتلة، وجرحت مسؤولًا كبيرًا آخر، ثم بعد قليل قتل رئيس هيئة الأركان الجنرال سياري ميكونين من قِبَل حرسه الشخصي، في عملية وصفتها المتحدثة بأنها "هجوم منسق".
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
12:24 PM
من قِبَل حرسه الشخصي في عملية وصفتها متحدثة الوزراء: "هجوم منسق"
مقتل رئيس هيئة الأركان في الجيش الإثيوبي حين أطلق حرسه الشخصي النار عليه، بعد ساعات من محاولة انقلاب في ولاية أمهرة التي قُتِل رئيسها المحلي أيضًا؛ وفق ما أعلنته اليوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي.
وقالت المتحدثة في تصريح للصحافيين: إن "فرقة قتل" يقودها رئيس الأمن في أمهرة (شمال غرب) اقتحمت اجتماعًا بعد ظهر أمس السبت؛ فأصابت رئيس الولاية أمباشو ميكونين إصابة قاتلة، وجرحت مسؤولًا كبيرًا آخر، ثم بعد قليل قتل رئيس هيئة الأركان الجنرال سياري ميكونين من قِبَل حرسه الشخصي، في عملية وصفتها المتحدثة بأنها "هجوم منسق".
، بعد ساعات من محاولة انقلاب.. مقتل رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي ،
المصدر : الخليج 365
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