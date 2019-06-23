السعودية اليوم / أكثر من 148 ألف طالب وطالبة في 3,185 مدرسة نقلهم أسطول النقل المدرسي بالمنطقة الغربية والباحة



الرياض 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

وفرت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي - الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي - عبر أسطول النقل المدرسي في المنطقة الغربية والباحة وبالتعاون والتكامل مع إدارات التعليم سيّر خلال العام الدراسي 1439 - 1440هـ نحو 2,049,180 رحلة نقل مدرسي آمن ومريح لنحو 148.766 طالباً وطالبة في 3,185 مدرسة بمختلف مدن ومحافظات الغربية والباحة.

ووفقاً لإحصائيات رصدتها الشركة فإن 6,027 حافلة ومركبة ضمن أسطول النقل التعليمي بالمنطقة الغربية والباحة "بينها 132 حافلة جديدة تم إحلالها"، نفّذت ما يقارب 60,270 رحلة أسبوعياً، بواقع 12,054 رحلة يومياً، شملت كامل المناطق التي يغطيها الأسطول.

وحرص الفريق الميداني لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي خلال العام الدراسي على تكثيف التعاون مع مشرفي النقل المدرسي ضمن إدارات التعليم في مدن ومحافظات المنطقة الغربية والباحة، وذلك بهدف تنظيم وتحسين الخدمة وتطويرها بشكل مستمر، وتعزيز انسيابية حركة أسطول النقل المدرسي، وتنفيذ جميع العمليات الفنية والإدارية بكفاءة عالية، مما يسهم في توفير نقل مريح وآمن لكافة الطلبة المستفيدين.

وبيّنت إحصائيات الشركة أنه جرى تدريب نحو 1,934 سائقاً على أساليب "القيادة الآمنة" للحافلات المدرسية، فضلاً عن تنفيذ فريق المراقبين الميدانيين في الشركة خلال العام الدراسي 1439 - 1440هـ زيارات تفتيشية شملت كافة مدارس المنطقة الغربية والباحة، حيث قام بفحص 3,935 حافلة مدرسية للتأكد من جاهزيتها ومدى تطبيقها أعلى معايير السلامة في نقل الطلاب والطالبات، حيث يحرص الفريق الميداني على تكرار زياراته الميدانية إلى المدارس خلال العام الدراسي بغرض فحص الحافلات والتأكد من تطبيقها الاشتراطات المحددة من قبل الشركة وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير أعلى مستويات الجودة والأداء والأمان.

وحرصت الشركة ومن خلال غرف العمليات والمراقبة في تعزيز جودة تقديم خدمة النقل المدرسي وتطويرها، وذلك عبر رصد ومتابعة حركة الأسطول يومياً باستخدام الأقمار الصناعية وأنظمة التتبع "GPS" التي تم تثبيتها على الحافلات لمراقبة خطوط سيرها وأداء سائقيها، فضلاً عن استقبال الشكاوي والملاحظات الواردة من قبل أولياء الأمور أو المدارس وحلها بأسرع وقت من خلال استخدام العديد من قنوات الاتصال المجانية مثل الرقم المجاني 8001231000، والبريد الإلكتروني

وستكثّف شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، خلال إجازة هذا الصيف مستويات الفحص الميداني للحافلات المدرسية وعمليات صيانتها واستبعاد المخالفة للشروط منها استعداداً للعام الدراسي القادم، فضلاً عن تعزيز شروط آلية اختيار سائقي الحافلات، وإخضاعهم لدورات تدريبية خاصة في "القيادة الآمنة".

// انتهى //

12:17ت م

0049



الرياض 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسوفرت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي - الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي - عبر أسطول النقل المدرسي في المنطقة الغربية والباحة وبالتعاون والتكامل مع إدارات التعليم سيّر خلال العام الدراسي 1439 - 1440هـ نحو 2,049,180 رحلة نقل مدرسي آمن ومريح لنحو 148.766 طالباً وطالبة في 3,185 مدرسة بمختلف مدن ومحافظات الغربية والباحة.ووفقاً لإحصائيات رصدتها الشركة فإن 6,027 حافلة ومركبة ضمن أسطول النقل التعليمي بالمنطقة الغربية والباحة "بينها 132 حافلة جديدة تم إحلالها"، نفّذت ما يقارب 60,270 رحلة أسبوعياً، بواقع 12,054 رحلة يومياً، شملت كامل المناطق التي يغطيها الأسطول.وحرص الفريق الميداني لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي خلال العام الدراسي على تكثيف التعاون مع مشرفي النقل المدرسي ضمن إدارات التعليم في مدن ومحافظات المنطقة الغربية والباحة، وذلك بهدف تنظيم وتحسين الخدمة وتطويرها بشكل مستمر، وتعزيز انسيابية حركة أسطول النقل المدرسي، وتنفيذ جميع العمليات الفنية والإدارية بكفاءة عالية، مما يسهم في توفير نقل مريح وآمن لكافة الطلبة المستفيدين.وبيّنت إحصائيات الشركة أنه جرى تدريب نحو 1,934 سائقاً على أساليب "القيادة الآمنة" للحافلات المدرسية، فضلاً عن تنفيذ فريق المراقبين الميدانيين في الشركة خلال العام الدراسي 1439 - 1440هـ زيارات تفتيشية شملت كافة مدارس المنطقة الغربية والباحة، حيث قام بفحص 3,935 حافلة مدرسية للتأكد من جاهزيتها ومدى تطبيقها أعلى معايير السلامة في نقل الطلاب والطالبات، حيث يحرص الفريق الميداني على تكرار زياراته الميدانية إلى المدارس خلال العام الدراسي بغرض فحص الحافلات والتأكد من تطبيقها الاشتراطات المحددة من قبل الشركة وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير أعلى مستويات الجودة والأداء والأمان.وحرصت الشركة ومن خلال غرف العمليات والمراقبة في تعزيز جودة تقديم خدمة النقل المدرسي وتطويرها، وذلك عبر رصد ومتابعة حركة الأسطول يومياً باستخدام الأقمار الصناعية وأنظمة التتبع "GPS" التي تم تثبيتها على الحافلات لمراقبة خطوط سيرها وأداء سائقيها، فضلاً عن استقبال الشكاوي والملاحظات الواردة من قبل أولياء الأمور أو المدارس وحلها بأسرع وقت من خلال استخدام العديد من قنوات الاتصال المجانية مثل الرقم المجاني 8001231000، والبريد الإلكتروني [email protected] ، فضلاً عن حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة "تويتر – فيسبوك – انستقرام – يوتيوب - لنكدان"، تحت اسمها الموحد TatweerTC، التي تتيح التواصل المباشر مع المسؤولين في الشركة وتقديم الملاحظات والشكاوي.وستكثّف شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، خلال إجازة هذا الصيف مستويات الفحص الميداني للحافلات المدرسية وعمليات صيانتها واستبعاد المخالفة للشروط منها استعداداً للعام الدراسي القادم، فضلاً عن تعزيز شروط آلية اختيار سائقي الحافلات، وإخضاعهم لدورات تدريبية خاصة في "القيادة الآمنة".// انتهى //12:17ت م0049

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 148 ألف طالب وطالبة في 3,185 مدرسة نقلهم أسطول النقل المدرسي بالمنطقة الغربية والباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.