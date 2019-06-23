السعودية اليوم / الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها في مركز حجر بمنطقة مكة المكرمة



مكة المكرمة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

تقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية اليوم، خدماتها للنساء في مركز حجر بمنطقة مكة المكرمة وتستمر لمدة أسبوع، في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لايوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتشمل خدمات الوحدة المتنقلة خلال الزيارة السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

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12:12ت م

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