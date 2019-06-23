السعودية اليوم / "بناء تطبيقات إنترنت الأشياء" برنامج صيفي خاص للأطفال في المدينة المنورة



المدينة المنورة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

أطلقت شركة وادي طيبة التابعة لجامعة طيبة بالمدينة المنورة، برنامجها الصيفي الخاص بالأطفال بعنوان "بناء تطبيقات إنترنت الأشياء".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبدالرحمن العليان، أن البرنامج الصيفي المخصص للفئات العمرية ما بين سن 8 إلى 14 سنة الذي شارك فيه 25 متدرباً، صمم في شركة وادي طيبة للتعريف بمفهوم إنترنت الأشياء، وكيفية البرمجة بطريقة السحب والإفلات البسيطة التي تناسب هذه الفئة العمرية، وهي من البرامج الحديثة التي تقام من قبل فريق مختص في شركة وادي طيبة - معمل إنترنت الأشياء IOT، مبيناً أن البرنامج يتميز بمدربيه الوطنيين من المهندسين المتخصصين في تحليل البيانات والمعامل التقنية الحديثة.

وأضاف أن البرنامج الذي يستمر قرابة أسبوعين في الفترة المسائية، يستهدف مواضيع معينة لشرح مفهوم البرمجة بطرق جذابة، كما يقدم البرنامج لمحة عن إنترنت الأشياء، والتعريف بالـ Hardware، وأنواع الحساسات المختلفة، إضافةً إلى عمل مشاريع مختلفة تحت عناوين مختلفة كالعلوم والاختراعات باستخدام الـ Micro:bit.

يذكر أن الشركة قد أطلقت برنامجاً تدريبياً للشباب السعوديين المنتظمين في الجامعات

// انتهى //

12:05ت م

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المدينة المنورة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسأطلقت شركة وادي طيبة التابعة لجامعة طيبة بالمدينة المنورة، برنامجها الصيفي الخاص بالأطفال بعنوان "بناء تطبيقات إنترنت الأشياء".وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبدالرحمن العليان، أن البرنامج الصيفي المخصص للفئات العمرية ما بين سن 8 إلى 14 سنة الذي شارك فيه 25 متدرباً، صمم في شركة وادي طيبة للتعريف بمفهوم إنترنت الأشياء، وكيفية البرمجة بطريقة السحب والإفلات البسيطة التي تناسب هذه الفئة العمرية، وهي من البرامج الحديثة التي تقام من قبل فريق مختص في شركة وادي طيبة - معمل إنترنت الأشياء IOT، مبيناً أن البرنامج يتميز بمدربيه الوطنيين من المهندسين المتخصصين في تحليل البيانات والمعامل التقنية الحديثة.وأضاف أن البرنامج الذي يستمر قرابة أسبوعين في الفترة المسائية، يستهدف مواضيع معينة لشرح مفهوم البرمجة بطرق جذابة، كما يقدم البرنامج لمحة عن إنترنت الأشياء، والتعريف بالـ Hardware، وأنواع الحساسات المختلفة، إضافةً إلى عمل مشاريع مختلفة تحت عناوين مختلفة كالعلوم والاختراعات باستخدام الـ Micro:bit.يذكر أن الشركة قد أطلقت برنامجاً تدريبياً للشباب السعوديين المنتظمين في الجامعات السعودية ، سعياً من الشركة إلى تلبية احتياجات التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل، بهدف تنمية قدرات المتدرب الوظيفية عبر إشراكه في المشاريع القائمة في الشركة، وإكسابه الخبرة العملية سعياً إلى رفع مهارات المتدرب وتعزيز الفرص الوظيفية المستقبلية لديه.// انتهى //12:05ت م0042

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.