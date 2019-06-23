السعودية اليوم / "اكتشف ذاتك" برنامج تدريبي بمحافظة العارضة غداً



العارضة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

ينظم مجلس شباب جازان غدا، فعاليات البرنامج التدريبي "اكتشف ذاتك"، وذلك بساحة الملك سلمان للاحتفالات بمحافظة العارضة.

ويأتي البرنامج الذي ينفذه عضو هيئة التدريس بجامعة جازان عمرو باسودان، ضمن مبادرة "سجلني2"، التي تهدف إلى تقديم الاستشارات والإرشاد الأكاديمي لطلاب وخريجي المرحلة الثانوية و مساعدة خريجي الثانوية العامة علي التسجيل عبر البوابات الإلكترونية للجامعات والكليات والمعاهد والقطاعات العسكرية.

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11:58ت م

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