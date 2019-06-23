السعودية اليوم / أكثر من ٢٣٣٠ معلماً يستفيدون من ٨٣ برنامجاً للتدريب الصيفي بتعليم عنيزة



عنيزة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

تقدم أكثر من ٢٣٣٠ معلماً من شاغلي الوظائف التعليمية بمحافظة عنيزة، للاستفادة من برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام ١٤٤٠هـ، التي اعتمدت وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي إقامتها في مركز التدريب الصيفي بإدارة التعليم بمحافظة عنيزة، حيث سينفذ قسم التدريب والابتعاث ٨٣ برنامجاً تطويريًا نوعياً بما يتوافق مع احتياجات المعلمين وتخصصاتهم، وذلك لاستثمار فترة الإجازة الصيفية، ومن المقرر أن تنطلق البرامج ابتداءً من يوم 4 / 11 / 1440هـ، تحت شعار " التدريب الصيفي.. خطوة في طريق مستقبلك"، وذلك في مدرسة الشيخ ابن سعدي التي تم تجهيزها لتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ هذه البرامج.

وتتوافق جميع الحقائب التدريبية مع توجهات وزارة التعليم في تحسين مخرجات التعليم، وتجويد نواتج التعلم، وتوفير بيئته المهنية الداعمة والمحفزة لاستثمار الأوقات الهادئة، إضافة إلى تمكين المستفيدين من حضور البرامج التطويرية أينما كانوا خلال الإجازة الصيفية، ورفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي، وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي، وتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية التعليمية، واستثمار الخبرات النوعية لدى المستفيدين من برامج التطوير المهني "خبرات – الابتعاث".

هذا ويتضمن الإطار التنظيمي لبرامج التدريب الصيفي الصادر عن المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي منظومة من الحوافز المقدمة للمدربين والمتدربين منها: احتساب الساعات التدريبية وحفظها في السجل الأكاديمي، والحصول على شهادة معتمدة عن كل برنامج تدريبي خلال فترة التنفيذ، إضافة إلى اعتماد عدد الساعات التدريبية في المفاضلة عند الترشيح لأعمال إشرافية أو قيادية في إدارة التعليم أو داخل المدرسة، وكذلك عند الترشيح لبرنامج التطوير النوعي "خبرات" والبرامج التطويرية الخارجية.

وأوضح مدير تعليم عنيزة محمد بن سليمان الفريح، أهمية هذه البرامج وفائدتها للمعلمين وانعكاسها على الميدان التعليمي من خلال البرامج التدريبية، كما تعد استثماراً أمثل للفترة الصيفية، وتسهم في تحسين مخرجات التعليم وتجويد نواتج التعلم، وذلك تحقيقاً لأهداف وزارة التعليم، ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في الاستفادة من هذا المشروع النوعي.

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11:46ت م

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