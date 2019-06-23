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الكويت توضح حقيقة تخصيص 18 مليون دينار لصيانة مبنى المجلس البلدي
متابعات الخليج 365 - متابعة
كشفت بلدية الكويت حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل حول تخصيص مبلغ خرافي بقيمة 18 مليون دينار لصيانة مبنى الأمانة للمجلس البلدي.
وأوضحت بلدية الكويت، في بيان لها أن ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان “١٨ مليون لصيانة مبنى الأمانة للمجلس البلدي ” غير صحيح.
وأضافت أن المبلغ المذكور لإنشاء مبنى المجلس البلدي الجديد ولا يتعلق بتكليف صيانة مبني المجلس البلدي الحالي.
وأضافت البلدية بأن مبنى المجلس البلدي الجديد والأمانة العامة يتكون من ١١ طابقاً وسردابين إلى جانب مبنى آخر يتكون من ٧ أدوار يستغل لمواقف السيارات ويتسع لــ ٦٣٢ سيارة بمساحة إجمالية ٧٧٦٠٠م٢، والجدير بالذكر بأن نسبة إنجاز المشروع قد فاقت ٩٥%.
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