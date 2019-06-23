- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم لص القصيم في قبضة الشرطة بعد تنفيذ 10 جرائم سرقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لص القصيم في قبضة الشرطة بعد تنفيذ 10 جرائم سرقة
الموطن - القصيم
أطاحت شرطة منطقة القصيم، بمقيم من الجنسية الباكستانية، بعد تنفيذه لـ10 جرائم سرقة.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت بفضل الله عن ضبط مقيمٍ من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بامتهان جرائم السرقة من المحال التجارية في أوقاتٍ متأخرة من الليل.
وأضاف متحدث شرطة القصيم أن الجاني أقر بارتكابه عشر جرائم سرقة، تمكن خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية يصل إجماليها إلى خمسةٍ وعشرين ألفاً وستمائة وخمسين ريالاً، بالإضافة إلى أجهزة هاتفٍ جوال ومجموعةٍ من بطاقات الاتصال، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر لص القصيم في قبضة الشرطة بعد تنفيذ 10 جرائم سرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.