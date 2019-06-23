لص القصيم في قبضة الشرطة بعد تنفيذ 10 جرائم سرقة

2019-06-23

الموطن - القصيم

أطاحت شرطة منطقة القصيم، بمقيم من الجنسية الباكستانية، بعد تنفيذه لـ10 جرائم سرقة.

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وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت بفضل الله عن ضبط مقيمٍ من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بامتهان جرائم السرقة من المحال التجارية في أوقاتٍ متأخرة من الليل.

وأضاف متحدث شرطة القصيم أن الجاني أقر بارتكابه عشر جرائم سرقة، تمكن خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية يصل إجماليها إلى خمسةٍ وعشرين ألفاً وستمائة وخمسين ريالاً، بالإضافة إلى أجهزة هاتفٍ جوال ومجموعةٍ من بطاقات الاتصال، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.