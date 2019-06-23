مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي في محاولة انقلابية

2019-06-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

قُتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي، اليوم الأحد، بعدما أطلق أحد الحراس النار عليه، خلال محاولة انقلابية في إقليم أمهرة، حسبما ذكر تليفزيون إثيوبيا.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن رئيس أركان الجيش الإثيوبي قُتل برصاص حارسه الشخصي في محاولة انقلاب.

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وكانت أعلنت وسائل إعلام رسمية إثيوبية، مقتل رئيس حكومة أمهرة ومسؤول آخر في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في إثيوبيا.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد قد قال إنّ رئيس أركان الجيش الجنرال، سياري ميكونين، أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار.

وأدلى رئيس الوزراء بتصريحه في خطاب ألقاه عبر التلفزيون الوطني وظهر فيه مرتدياً البزة العسكرية.