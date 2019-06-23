توضيح من الجوازات بشأن تجديد جواز المواطنة والطفل

2019-06-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن تجديد الجواز لأي مواطنة يتم من خلال ولي الأمر ”الوالد”.

وأضافت الجوازات، في ردها على سؤال مواطنة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه لا يمكن تجديد جواز الطفل لعدم وجود هوية وطنية.

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وأضافت المديرية العامة للجوازات، “المواطنة الكريمة.. يمكن تجديد الجواز من خلال حساب ولي الأمر “والدك” ولا يمكن تجديد جواز الطفل من خلال أبشر لعدم توفر هوية وطنية.