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مقتل 18 وإصابة 24 في انهيار مبنى بكمبوديا

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2019-06-23

مقتل 18 وإصابة 24 في انهيار مبنى بكمبوديا

متابعات الخليج 365 - واس

لقي 18 شخصًا حتفهم عندما انهار مبنى تحت الإنشاء في كمبوديا أمس السبت في حين يحاول رجال الإنقاذ الوصول إلى العمال المفقودين الذين يخشى أن يكونوا دفنوا تحت الركام.

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وقال المتحدث باسم إقليم بريه سيهانوك أور ساروين في تصريح له إن “24 شخصا على الأقل أصيبوا وإن كثيرا من العمال ما زالوا مفقودين ويخشى أن يكونوا محاصرين في الداخل”.
وأضاف المتحدث “انهار الهيكل الحديدي رأسًا على عقب ولا قدرة لنا على تحريكه”.

 





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