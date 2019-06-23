الان تتابع أمانة الرياض تغلق ٨ منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:01 ص, 23 يونيو 2019 م التعليقات: 0 ومخالفات في 21 أخرى الرياض - الخليج 365: أغلقت أمانة منطقة الرياض، ممثلة ببلدية شمال الرياض، اليوم، ٨ منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية، كما رصدت مخالفات تشغيلية على ٢١ منشأة، وطبقت بحق المخالفين اللوائح الجزائية.

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