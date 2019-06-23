“الخطوط السعودية”: تغيير مسارات الوجهات الآسيوية بعيداً عن المجال الجوي الإيراني

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية اتخاذها إجراء احترازياً بتغيير مسارات طائراتها إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي إلى مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني وأكثر أمانا لسلامة الطيران.

وأضافت «السعودية» عبر تغريدة لها في «تويتر» أنه لن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول هذه الرحلات.