«التقاعد» تحدد شروط استحقاق المستفيدين من صاحب المعاش المدني والعسكري

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد حالات صرف المعاش للمستفيدين في حال وفاة صاحب المعاش، سواء إن كان المعاش مدنيًا أو عسكريًا.

وكشفت مؤسسة التعاقد في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن أنه إذا توفي صاحب المعاش (المدني)؛ فيقَرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر؛ على أن يوزع المعاش على المستحقين بالتساوي.

وأشارت إلى أنه في حالة كان المستفيدون اثنين فقط، فيقرر لهم ثلاثة أرباع المعاش. وإن كان المستحق فردًا واحدًا فيقرر له نصف المعاش.

وحددت مؤسسة التقاعد المستفيدين عن صاحب المعاش وهم: (الزوج أو الزوجة- الأب أو الأم- الابن أو البنت- الأخ أو الأخت- الجد أو الجدة- ابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش).

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أما بالنسبة للمعاش العسكري، إذا توفي صاحب المعاش، يقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق على أن يوزع بالتساوي.

والمستفيدون عن صاحب المعاش العسكري هم: (الزوجة أو الأم- الأب أو الابن- البنت أو الأخ- الأخت أو الجد- الجدة- ابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش).

وأشارت مؤسسة التعاقد إلى أنه فيما عد الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.