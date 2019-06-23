الحصيني يقدِّم نصائح مهمة لفصل الصيف

قدم الخبير الفلكي، عضو لجنة تسميات بالسعودية عبدالعزيز الحصيني عددًا من النصائح المهمة في فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وطالب الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بارتداء الملابس القطنية الخفيفة، وتجنب التعرض لأشعة الشمس من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

كما طالب باستعمال الشماسي أو الشماغ، والاستحمام بكثرة، والإكثار من شرب الماء مع الابتعاد عن الماء شديد البرودة، والجلوس والنوم في مكان معتدل في حرارته قدر الإمكان.

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وفي سياق ذي صلة، توقَّع الفلكي خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم السبت، أن ترتفع درجات الحرارة في منطقة الخليج هذا الأسبوع فيما يعرف بفترة «حر الانصراف».

وقال الزعاق، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من منتصف هذا الأسبوع إلى نهايته سترتفع درجات الحرارة على الخليج نواحي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن تأثير «حر الانصراف» سيصل إلى شمال وشرق ووسط السعودية خلال الأسبوع الجاري.

واستشهد الزعاق في تغريدته بمقولة دارجة تقول: «لا حر إلا بعد حر الانصراف»؛ «أي لا يأتينا الحر الشديد إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال. والشمس الآن انصرفت، مشيرًا إلى أن موسم «التويبع» بدأ الأحد الماضي، وهو موسم «حر الانصراف»، قائلًا: إن هذا الموسم يُقال فيه «لا حر إلا بعد الانصراف»، أي لا يأتينا الحر الشديد «جمرة القيظ» إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال إلى الجنوب، وأن اليوم الجمعة، هو أطول نهار في السنة، وهو موعد انصراف الشمس.