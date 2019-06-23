السعودية اليوم / فرع "هدف" المُتنقل ينفذ زيارة لمحافظة يدمة



نجران 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

اختتم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بنجران أمس، ممثلاً بالفرع المتنقل زيارة إلى محافظة يدمة، وذلك لخدمة الباحثين والباحثات عن عمل وإلحاقهم بنظام التوظيف وشرح برامج دعم المنشآت.

واستقبل الفرع على مدى يومين في مقر المحافظة، ومجمع الأسواق، الشباب من طالبي العمل وتم تسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل، وعرض الوظائف المتوفرة لهم، إضافة إلى الدورات التدريبية والإرشاد المهني للشباب التي يقدمها الصندوق، وإطلاعهم على أهداف وخطط الفرع المتنقل وأبرز المبادرات والبرامج التي يُنفذها لدعم توطين الوظائف وتأمين طالبي العمل بالقطاع الخاص.

يُذكر أن الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" هو عبارة عن حافلة مجهزة بالإمكانيات والخدمات اللازمة لخدمة عملاء الصندوق من أصحاب الأعمال والباحثين ويهدف إلى دعم توطين الوظائف وتأمين طالبي العمل بالقطاع الخاص من خلال استقبال الشباب وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل.

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10:48ت م

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