بيشة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس حصل مركز طب الأسنان التخصصي بصحة بيشة على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع ثلاثة مقاعد للبورد السعودي في تخصص إصلاح الأسنان. يذكر أن صحة بيشة تقدم خدماتها لأهالي محافظات بيشة وبالقرن وتثليث والأمواه، وتضم 8 مستشفيات و 80 مركزاً صحياً، إضافة إلى 4 مراكز كلى ومركز للسكري والغدد الصماء ومركز تخصصي لطب الأسنان. Advertisements // انتهى // 10:48ت م 0032





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز طب الأسنان في بيشة يحصل على اعتماد "البورد السعودي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.