السعودية اليوم / تعاوني البجادية ينظم غداً برنامجاً دعوياً



البجادية 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مركز البجادية التابع لمحافظة الدوادمي غداً، برنامجاً دعوياً يلقيه عبدالله بن حماد الرسي، لتفسير قوله تعالى " وازلفت الجنة للمتقين "، وذلك بعد صلاة المغرب في جامع الملك سلمان، ولتفسير قوله تعالى " واتقوا النار التي أعدت للكافرين " وذلك بعد صلاة العشاء في مسجد حمود.

يأتي البرنامج الدعوي ضمن المناشط الدعوية التي ينفذها المكتب وتهدف إلى تفسير آيات وسور القرآن الكريم وتبصير الناس بها علماً وعملاً، وتقام في الجوامع والمساجد التابعة لإشراف عمل المكتب.

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10:44ت م

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