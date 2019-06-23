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المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

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2019-06-23

المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن وظائف شاغرة للرجال والنساء، حيث يبدأ التقديم اليوم، ويستمر ثلاثة أسابيع، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني (هنا الرابط).

وتضمن الوظائف المعلن عنها مدير إدارة الأمن والسلامة، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، مدير إدارة مكتب الإستراتيجية والتميز المؤسسي، ومدير إدارة تطوير الأعمال ومدير إدارة النقد والاستثمار ومدير إدارة المشتريات والتوريد.





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