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ديانا حداد تُهدي السعودية سيوف العز بصوتها
متابعات الخليج 365 - الرياض
بتسجيل وتوزيع جديدين، أعادت الفنانة ديانا حداد “برنسيسة الغناء العربي” بصوتها الأغنية الوطنية التي سُجّلت منذ أربعة عقود بعنوان “سيوف العز” كلمات سمو الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن وألحان الفنان القدير محمد عبده، والذي كان قد لحنها عام 1975، مؤكدة من خلالها حبها للمملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها الحكيمة.
وأعربت ديانا حداد عن فخرها واعتزازها بالمملكة وشعبها وقيادتها التي صنعت مجداً مختلفاً للسعودية، وأكدت حبها لهذا الوطن العربي الأصيل الذي يرفع الرأس به في جميع أنحاء العالم.
وقامت ديانا حداد بعمل مونتاج خاص مصوّر بشكل فيديو للأغنية تم استخدام بها صور وفيديوهات متنوعة من مدن ومناطق السعودية، وطرحتها من خلال قناتها الرسمية في موقع “اليوتيوب” العالمي، وقدمت بها شكراً خاصاً لفنان العرب محمد عبده.
هذا وتعمل ديانا بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على تجهيز وطرح عمل منفرد جديد ستختاره من بين مجموعة من الأغنيات التي قامت بتسجيلها مؤخراً، وسيتم طرحها بعد الانتهاء من عملية المكس النهائي والمونتاج.
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